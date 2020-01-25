شكرا لقرائتكم خبر عن وحشتونا.. آخر ظهور لفنانين غابوا عن الشاشات سنوات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجوم كبار غابوا عن الشاشات لسنوات طويلة بعد أن أمتعونا بالعديد من الأعمال الخالدة، إلا أن بظهورهم من جديد بعد أن تملك منهم المرض أثر فيه نفوس محبيهم وجمهورهم، متمنين لهم الشفاء بقدر ما أمتعوهم من أعمال.

العمدة بيصبح

شارك الفنان أحمد صلاح السعدنى متابعيه بصورة جديدة له مع والده الفنان الكبير صلاح السعدنى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق "العمدة بيصبح"، ويظهر بها بصحة جيدة بعد الشائعات التى تم تداولها مؤخرا عن وفاته.

وفى أول تصريح له بعد عزلة وغياب طويل طمأن عمدة الدراما الفنان الكبير صلاح السعدنى جمهوره عبر الخليج 365، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويعيش فى هدوء مع أسرته وأبنائه وأحفاده.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم الكبير صلاح السعدنى مسلسل "القاصرات" عام 2013، وشارك فى بطولته داليا البحيرى، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، وآخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج مجدى أبو عميرة.

وفى حياة عمدة الدراما المصرية محطات مهمة شكلت فنانا مثقفا ومبدعا من طراز خاص، فصلاح السعدنى ابن البلد الجدع المثقف خفيف الظل، مدرسة فنية متفردة، صنعها تاريخ طويل من الثقافة والفن والإبداع.

يوسف فوزى فنان قدير أقعده الشلل الرعاش

أثار الفنان المصرى يوسف فوزى جدلاً كبيراً فى بعد حواره الذى أجراه بالفيديو مع ”الخليج 365” ولاقى الفيديو عدد مشاهدات كبير جدا عبر قناة الخليج 365 المصورة، وتم تداوله على نطاق واسع وتعاطفت الجماهير مع الفنان المحبوب، ليرد على هذا الجدل قائلا إنه وصلته مئات التليفونات والرسائل بعد حوراه مع ”الخليج 365” والفيديو الذى ظهر من خلاله للاطمئنان عليه والدعاء له من كل أنحاء العالم ومن جميع محافظات مصر.

وأكد الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سعيد جدا بردود الأفعال بعد انتشار الفيديو الذى وجه من خلاله رسالة لجمهوره والملايين من محبيه، قائلا: "ناس كتير من الفنانين والجمهور والقنوات تواصلوا معى وتليفونى مابطلش رن".

وقال ضاحكا: "كلمتنى معجبة من نجع حمادى وقالتلى إزيك يامووز وغنت لى ياواد يا تقيل، واتصل بيا طلبة معهد الفنون المسرحية وقالولى الدفعة عاوزة تزورك".

وبدأ الفنان يوسف فوزى فى حالة نفسية ومعنويات مرتفعة خلال زيارة نظمها وفد من الخليج 365 مساء أمس مؤكدا أنه يتعجب من انتقاد البعض لظهوره فى فيديو الخليج 365، على الرغم من أنه صوره بكامل إرادته ووعيه، قائلا: "الحمد لله لم أصب بالزهايمر ووافقت على الفيديو بكامل وعى".

وكان الفنان يوسف فوزى اختص الخليج 365 بحوار وفيديو أشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وأصدقائى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخيرعليا فنيا وكلهم قريبين منى ".

ووجه يوسف فوزى رسالة لجمهوره من خلال الخليج 365 قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وأدعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".

Advertisements

جورج سيدهم يخطف القلوب بآخر صورة له

ظهر الفنان القدير جورج سيدهم، فى حالة صحية جيدة وروح معنوية مرتفعة، فى أحدث صورة جمعته مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب.

ونشر المحامى أمير رمزى، الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".

وكانت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان الكبير جورج سيدهم، كشفت عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".

واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي، التي قامت بتنظيم الحفل، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

عايدة عبد العزيز تصاب بالزهايمر

وأصيبت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، بمرض ألزهايمر منذ أربعة أعوام، وبعد وفاة زوجها المخرج الراحل أحمد عبد الحليم.

وكانت الفنانة عايدة عبد العزيز تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية أدت إلى غيابها عن الساحة الفنية، ويعرض " الخليج 365" آخر ظهور للفنانة عايدة عبد العزيز خلال تشييع جنازة زوجها.

كشف شريف عبد الحليم ابن الفنانة عايدة عبد العزيز، تفاصيل جديدة حول إصابة والدته بالزهايمر وقال إنه يجنب ظهور والدته إعلاميا نظرا لحالتها الصحية، مضيفا:"مش بحب أخليها تتكلم لأنها مش فى وعيها ونتابع مع طبيب يأتى لزيارتها كل شهر، كما تواظب على نظام دواء معين".

وعن سبب تدهور حالة الفنانة عايدة عبد العزيز كشف ابنها شريف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن إصابتها بالزهايمر جاء بعد وفاة والده مباشرة، وهذا ما أخبره به الأطباء إذ قالوا له إن الصدمات تسرع من وتيرة الإصابة بالزهايمر، وكانت وفاة زوجها بداية تدهور حالتها الصحية.

وتابع أن والدته تعانى من كسر فى الحوض وأجرت عملية جراحية لذلك تعانى فى حركتها، وهذا سبب غيابها عن الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنها نالت ما تستحق من تكريمات عن مشوارها الفنى.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفنانة عايدة عبد العزيز تعانى من الزهايمر منذ سنوات، وأزمتها الصحية ليست بجديدة، مضيفًا أنه دائم التواصل مع أسرتها لتقديم ما يلزم لتحسين حالتها الصحية، مؤكدا أن النقابة لن تتأخر فى تقديم أى مساعدة للفنانة الكبيرة بعد ما قدمته من أعمال عديدة أثرت بها الحياة الفنية.

وكان المسرح القومى برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، أقام فى 2016 حفل تكريم للفنانة القديرة عايدة عبد العزيز فى حضور وزير الثقافة السابق حلمى النمنم وعدد من قيادات المسرح، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين منهم فردوس عبد الحميد، ورجاء حسين، وسميرة عبد العزيز، وكمال أبو رية ورشوان توفيق، وابنته المذيعة هبة رشوان توفيق، وسامى عبد الحليم، وعزة بلبع، بالإضافة للكاتب أبو العلا السلامونى والمخرجة أنعام محمد على.