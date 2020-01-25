شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وصامويل إيتو يشاهدان فيلم "الفلوس" معا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت النجم تامر حسنى ونجم كرة القدم العالمية صامويل ايتو بافتتاح أحد المطاعم التابعة لاتحاد الكرة الأسبانى "لاليجا" وذلك فى منطقة مصر الجديدة على أن ينتقلا بعد انتهاء الافتتاح لمشاهدة فيلم "الفلوس".

وذلك بعدما وجه تامر حسنى الدعوة لـ صامويل ايتو ورحب بها النجم الكاميرونى الذى لعب بقميص أفضل الأندية حول العالم حيث لعب لأندية برشلونة، انتر ميلان، تشيلسى، كما حطم خلال مشواره العديد من الأرقام القياسية، وصنف من أفضل المهاجمين الذين مارسوا كرة القدم.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسني يعد واحد من أهم نجوم الغناء الذين حققوا إيرادات ونجاحات في عالم السينما، بعدما لعب خلال مشواره بطولة أكثر من فيلم طوال السنوات الماضية، حقق من خلالها نجاحاً كبيراً علي مستوي الإيرادات والحضور الجماهيري ليصبح بذلك النجم الوحيد خلال السنوات الماضية الذي يحقق المعادلة الصعبة بتحقيق النجاح في عالم السينما والغناء معاً خلال السنوات الماضية.

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ويمتلك صامويل ايتو خلال مشواره العديد من البطولات أبرزه الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات اثنين مع برشلونة وواحدة مع انتر ميلان، كما توج بالدوري الاسباني في أكثر من مناسبة، والدوري الإيطالي، والكأس.

وقد انطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وقد حقق الفيلم في مصر إيرادات تخطت الـ 35 مليون جنيه، كما حقق أرقاماً كبيرة علي مستوي الإيرادات في العالم العربي، بعدما وصل إجمالي الإيرادات إلي 265 مليون جنيه.