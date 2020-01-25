شكرا لقرائتكم خبر عن ولا بنخاف من الدنيا بحالها.. مايان السيد ترقص داخل كواليس تصوير فيلم "بنات ثانوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الشابة مايان السيد، على نشر مقطع فيديو من داخل كواليس تصوير فيلم بنات ثانوي الذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وتظهر وهي ترقص على أغنية "ولا بنخاف من الدنيا بحاله، لو عاوزين الشمس نطولها"، وكتبت " انا مبسوطة اوي ان احنا اشتغلنا سوا bella، دي كانت كواليس بنات ثانوي".

وعرض فيلم بنات ثانوي يوم 7 يناير الجاري، في دور العرض السينمائي، لينافس عدد من الأفلام الشهيرة في شباك التذاكر.

وأثبت فيلم "بنات ثانوى" خلال أقل من أسبوع عرضه فى السينمات، أن النجومية ليست المقياس فى شباك التذاكر، حيث استطاعت 5 فنانات شابات هن: جميلة عوض، هدى المفتى، مى الغيطى، هنادى مهنى، مايان السيد، التفوق على فيلم "يوم ليلة" الذى يشارك فى بطولته 4 نجوم هم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى ودرة وحنان مطاوع، اذ تخطت إيرادات الأول 2 مليون جنيه، فى حين وصلت ايرادات الثانى إلى مليون جنيه.

فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.