شكرا لقرائتكم خبر عن عاملة شعرها "زعرورة".. Adele في أحدث ظهور لها بعد فقدان وزنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، اليوم، أحدث ظهور للمطربة العالمية أديل – Adele، في أحدى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بعد فقدان وزنها بشكل كبير وتغير ملامحها، اثناء خروجها من أحدي المتاجر وهي ترتدي ملابس رياضية سوداء اللون.



المطربة العالمية أديل

وعلى سياق آخر أكد وكيل أعمال المطربة العالمية، أن العام الجاري، سيشهد أنطلاق الالبوم التاسع والجديد للنجمة الشهيرة بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، بعد إلبومها القياسي 25، الذي حمل العديد من الأغاني المتميزة منهم Hello التي حققت أكثر من 2.6 مليار مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



المطربة العالمية أديل

ووفقاً لمدير أعمال النجمة العالمية التي نقلتها صحيفة الديلي ميل، فأن العام الجاري سيكون الموعد النهائي لعرض الألبوم، بعد ان شهدت الفترة الاخيرة غضب عارم من جمهور المطربة العالمية عقب انتشار العديد من الشائعات بعرض الألبوم في نوفمبر الماضي.

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وبحسب صحيفة Music Week، فأن موقع البوب ​​Music News Facts، أكد في أكتوبر الماضي، أن الالبوم سيصدر بشكل نهائي في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار غضب الجمهور بعد تأجيله لأجل غير مسمي.



المطربة العالمية أديل

ومن المقرر ان يحمل الألبوم الجديد عنوان perky as hell، وسيضم العديد من الأغاني المرتبطة بالعاطفة، التي تميزت بها النجمة في ألبوماتها السابقة والتي طرحتها فى عمرها الـ 19 والـ 20 والـ 25 الذي لن يختلف كثيرًا في الألبوم الجديد الذي يأتي وهى بعمر الـ31.

وظهرت أديل مؤخراً بلوك جديد، بعد فقدانها أكثر من 20 رطل من وزنها، مع النجم العالمي هاري ستايل العضو السابق للفريق الغنائي الشهير " one direction " ، حيث ظهرت آديل البالغة من العمر (31 عاما) مع هاري ستايلز في جزيرة أنجيلا الموجودة في منطقة البحر الكاريبي.