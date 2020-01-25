شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستشارى برنامج The Voice بنسخته الأمريكية فى موسمه الـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن متابعى برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The Voice" فى نسخته الأمريكية الذى يعرض على قناة NBC ينتظرهم الكثير من المفاجآت خلال الموسم الـ18، حيث كشف عدد من المواقع الشهيرة ومن أبرزها "أى أونلاين" و"meaww" أن لجنة المستشارين لهذا العام ستضم عددا من أهم النجوم العالمين وهم النجمة العالمية دوا ليبا التى حققت شعبية هائلة فى فترة قصيرة، كذلك النجمة الشهيرة بيبي ريكسا ، و ايلا ماي كذلك " Jonas Brothers ".

وفي الموسم الـ 18 من برنامج " The Voice " في نسخته الأمريكية سيقدم فقرات البرنامج المذيع الأمريكي كارسون دالي ، و ينطلق الموسم الجديد في 24 فبراير المقبل .



مستشارين the voice

يذكر أن دوا ليبا كشفت مؤخرا أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة ، و هي تحمل اسم " Physical " و من المقرر أن يتم إطلاقها في 31 يناير الجاري ، و هو ما كشفته النجمة الشهيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " مع نشر صورة خاصة بالأغنية السينجل ؛ من جهة اخري ستشارك دوا ليبا غدا الأحد في حفل توزيع جوائز Grammy الـ 62 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة الي جانب عدد من اهم و اشهر النجوم العالمين ، و من أبرزهم ديمي لوفاتو و تانيا تاكر وبراندي كارليل و روزاليا ، ايضا تشارك النجمة العالمية إريانا جراند و بليك شيلتون و جوين ستيفانى ، كذلك تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام .