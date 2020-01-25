أصالة عن "القضايا المتداولة": "منغمسة بقضيتي الخاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة غامضة، عبر حسابها على "تويتر"، ولكن بعض المتابعين ربطوا بأنها متعلقة بأزمة قتيل فيلا نانسي عجرم.

وكتبت أصالة: "لم أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداوله، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل، كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد".

وكانت الفنانة أصالة أحيت عدة حفلات مؤخرا، بعد إعلان انفصالها عن زوجها طارق العريان، مؤكدة أنها منشغلة حاليا بعائلتها وعملها فقط.