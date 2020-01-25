فيديو| لجنة تحكيم "The voice kids" تحتفل بعيد ميلاد متسابقة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في الحلقة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids”، المعروض على شاشة "Mbc"، غنت هايدي جلال من مصر أغنية "sumender" للفنانة العالمية سيلين ديون.

وفي اللحظات الأولى من غناء هايدي ضغطت الفنانة نانسي عجرم على زر الموافقة أكثر من مرة، كما ألتف الفنان محمد حماقي للمتسابقة.

وقال الفنان محمد حماقي :"برافو، وعمري ما سمعت حد في سنك بيغني في الحلاوة دي"، وعلقت نانسي نانسي عجرم :" فرحتينا بغناكي"، وقال عاصي :"صوتك جميل ويعطيكي أكبر من سنك".

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وقالت هايدي: "أنا مبسوطة إني معاكم اليوم، وشفتكم"، أنا كمان عيد ميلادي بكرة"، واحتفل جميع لجنة التحكيم بعيد ميلاد هايدي وغنوا لها: "Happy birth day".

وقالت الفنانة نانسي عجرم: "هتختاري مين"، وقررت هايدي أن تختار الفنانة ناسي عجرم لتكون من ضمن فريقها.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.