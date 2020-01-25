فيديو| غادة عبدالرازق وكمال أبو رية في كواليس فيلم "حفلة 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، خلال زيارتها لوكيشن فيلم "حفلة 9"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق في الفيديو رفقة الفنان كمال أبو رية، أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم.

فيلم "حفلة 9"، بطولة غادة عبدالرازق، الفنان طارق لطفي، كمال أبو رية، و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.

يذكر أن، أخر فيلم عرض لغادة في السينما هو "حرب كرموز" مع أمير كرارة.