محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، خلال زيارتها لوكيشن فيلم "حفلة 9"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت الفنانة غادة عبدالرازق في الفيديو رفقة الفنان كمال أبو رية، أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم.
فيلم "حفلة 9"، بطولة غادة عبدالرازق، الفنان طارق لطفي، كمال أبو رية، و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.
يذكر أن، أخر فيلم عرض لغادة في السينما هو "حرب كرموز" مع أمير كرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| غادة عبدالرازق وكمال أبو رية في كواليس فيلم "حفلة 9" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.