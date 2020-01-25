محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الفنانة إنجي شرف خطوبتها على رجل الأعمال يحيى شاهين، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام. وأوضحت إنجي شرف أن حفل الزفاف سيكون عقب شهر رمضان المقبل. Advertisements وتفاعل عدد من الفنانين مع خبر خطبتها، وكتبت ريم البارودي: "مبرووك"، وعلقت إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك". وعلقت راندا البحيري: "ربنا يباركلك يا حبيبتي"، وكتبت إيمي سالم: "مبروك يا حبيبتي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| إنجي شرف تعلن خطوبتها.. والفنانات يباركن لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.