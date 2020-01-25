تراند اليوم : للمرة الثانية.. نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد تدهور صحتها

أعلنت وسائل إعلام مصرية، نقل الفنانةنادية لطفي، لغرفة العناية المركزية بمستشفى المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، للمرة الثانية، اليوم السبت، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية من جديد.

وحسب بوابة "الأهرام" المصرية، شعرت الممثلة، التي تعد من أبرز ممثلات السينما المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات، بضيق شديد في التنفس، ناتج عن بعض المضاعفات بسبب نزلة برد حادة لحقت بها، فضلا عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى، الأمر الذي دعا إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي .



وكانت نادية لطفي، دخلت غرفة العناية المركزة منذ عدة أيام، عقب احتفالها بعيد ميلادها، وذلك إثر إصابتها بنزلة برد حادة، وتعافت وخرجت إلى غرفتها العادية؛ التي تقيم فيها بشكل دائم منذ عدة سنوات، لكنها لم تمكث فيها سوى يومين قبل إعادتها مرة أخرى إلى الرعاية المركزة.