هادي الباجوري يكشف سبب إهدائه فيلم الضيف لأخيه الكبير

أكد المخرج هادي الباجوري سبب اهدائه فيلم الضيف لاخيه الاكبر سامح الباحوري وذلك بسبب تعلمه الكثير من الاشياء منه سواءً في الحياة العامة او في السينما. اضاف الباجوري أنه لم يدرس سينما ولكنه تعلمها من خلال اخيه الذي درس في معهد السينما فسامح الباجوري يكبره بسبع اعوام لذلك تعلم منه اثناء دراسة اخيه للسينما . سينما ولكنه تعلمها من خلال اخيه الذي درس في معهد السينما فسامح الباجوري يكبره بسبع اعوام لذلك تعلم منه اثناء دراسة اخيه للسينما Advertisements الجدير بالذكر ان فيلم الضيف هو فيلم افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوي، الفيلم من اخراج هادي الباجوري ومن بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، جميلة عوض، احمد مالك والكثير من ضيوف الشرف من بينهم محمد ممدوح، ماجد الكدواني.

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