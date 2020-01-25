بدأت الندوة الخاصة بفيلم الضيف والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي بحضور كل من المخرج هادي الباجوري ومدير التصوير مازن المتجول وادار الندوة الناقد رامي المتولي.
اوضح المخرج أن أحد التحديات التي واجهته في الفيلم كانالتصوير في مكان واحد مع اعتماد الفيلم على الحوار بين الشخصيات، فأهم الصعاب التي واجهته كانت الحفاظ على عدم ملل القارئ على الرغم من الايقاع البطئ للفيلم.
اضاف ان مدة التصوير كانت 4 اسابيع فقط وقرر تصوير الفيلم بنفس تتابع العرض وهو الامر الذي افاد الممثليين.
الجدير بالذكر إن الضيف كان فيلم الافتتاح لمهرجان جمعية الفيلم السنوي وهو من بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، جميلة عوض، احمد مالك والعديد من ضيوف الشرف، الفيلم من اخراج هادي الباجوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء ندوة فيلم الضيف بحضور المخرج هادي الباجوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.