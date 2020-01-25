بمناسبة عيد ميلاده .. صلاح عبدالله: طز في اللي حاولوا يحرموني من حبكم

احتفل الفنان القدير صلاح عبدالله مع جمهوره بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب عبدالله عن شدة حبه لجمهوره، قائلًا: في ذكرى يوم مولدي لكل الأصدقاء والمتابعين على كل مواقع التواصل .. أقسم بالله مش ملاحق

على حُبكم، أقسم بالله بحبكم، أما اللي حاولوا يحرموني من حبكم، بجد بجد .. طُز فيهم.

Advertisements

يشار إلى أن الفنان القدير صلاح عبدالله يشارك في بطولة فيلم شاومينج، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض، وهو من تأليف أشرف

حسني، وإخراج شادي أبو شادي، وبطولة كل من بيومي فؤاد، توني ماهر، حامد الشراب، محمود فارس، ياسر الطوبجي، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، نشوى مصطفى، سارة درزاوي، سعاد القاضي، محمد حسني.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعرف باسم شاومينج بيغشش ثانوية عامة.