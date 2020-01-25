محمود البزاوي يتدرب علي اللهجة المغربية بسبب "خان تيولا"

يعقد الفنان محمود البزاوي عدد من جلسات العمل مع الفنانة المغربية الشابة شيماء بن عشا، وذلك استعدادًا لتصوير دوره في فيلم "خان تيولا" الذي يقوم بتصويره حاليًا داخل حي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتقوم الفنانة المغربية شيماء بن عشا بتصحيح اللهجة للفنان محمود البزاوي الذي سيتحدث باللهجة المغربية طوال أحداث الفيلم، الذي تدور أحداثه خلال حقبة الاربعنيات خلال احداث الحرب العالمية الثانية. البزاوي الذي سيتحدث باللهجة المغربية طوال أحداث الفيلم، الذي تدور أحداثه خلال حقبة الاربعنيات خلال احداث الحرب العالمية الثانية. يشار إلى ان فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي واحمد كمال وعلي الشجيري والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الابيض ومحمد الكنزي ودنيا عوني ومينا جمال واحمد عماد الدين فوشو ومن تاليف واخراج وسام المدني وانتاج ريد كاربت للانتاج الفني و السينمائي ( حسام المدني ) و تنفيذ شركة العامر للانتاج الفني و السينمائي (محمد هشام عامر). واحمد كمال وعلي الشجيري والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الابيض ومحمد الكنزي ودنيا عوني ومينا جمال واحمد عماد الدين فوشو ومن تاليف واخراج وسام المدني وانتاج ريد كاربت للانتاج الفني و السينمائي ( حسام المدني ) و تنفيذ شركة العامر للانتاج الفني و السينمائي (محمد هشام عامر).

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