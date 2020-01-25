نعى الفنان أبيوسف المصور علي فتحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر أبيوسف صورة لعلي فتحي، وعلق عليها قائلًا: الله يرحمه و يصبر اهله على فقدانه. Advertisements وتوفي المصور علي فتحي أمس الجمعة، إثر حادث سير أليم. الجمعة، إثر حادث سير أليم. يذكر أن الفنان أبيوسف طرح مؤخرًا أغنية بعنوان حد تاني خالص، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبيوسف ينعي المصور علي فتحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.