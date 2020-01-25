فيديو .. عمرو يوسف يروِّج لـ"سيف الله" في معرض الكتاب

نشر النجم عمرو يوسف، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأعلن يوسف من خلاله عن وجود بوستر مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم سيف الله خالد بن الوليد، على الطبعة الخاصة لكتاب عبقرية خالد للأديب الكبير عباس محمود العقاد.
يشار إلى أن مسلسل سيف الله خالد بن الوليد، من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة كل من عمرو يوسف، بيومي فؤاد، ياسر الزنكلوني، لبنىونس، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، حمدي الوزير، أحمد فؤاد سليم، يوسف شعبان، محسن محيي الدين، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، أحمد فلوكس، حمزة العيلي، منذر رياحنة، محمود فارس، محمود الشرقاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد ثروت.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة خالد بن الوليد، وذلك في إطار أكشن تشويقي، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل.
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