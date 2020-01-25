خالد عبدالجليل: مهرجان جمعية الفيلم المدرسة الأولى لتعليم السينما

أثني الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما على مهرجان جمعية الفيلم السنوي وعلى مدير التصوير محمود عبدالسميع والمخرج عمر عبدالعزيز على استمرار المهرجان مع عدم وجود إمكانياتمادية.
أضاف عبدالجليل أن مهرجان جمعية الفيلم كان بمثابة المدرسة الأولي لتعليم السينما وأن جائزته تعد من أهم الجوائز على الرغم من قلهالإمكانيات المادية للمهرجان.
الجدير بالذكر أن مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته السادسة والأربعين تعرض ٨ أفلام وهم خيال مآتة، الممر، الفيل الأزرق ٢، الكنز ٢، ولاد رزق ٢، نادي الرجال السري والضيف الذي يعرض في أول أيام المهرجان.
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