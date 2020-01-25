بحضور خالد عبدالجليل وعدد من رموز السينما.. افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

افتتح مساء اليوم أول أيام مهرجان جمعية الفيلم السنوي بحضور حشد من صناع السينما ومحبيها وعلى رأسهم مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما الدكتور خالد عبدالجليل، المخرج عمر عبدالعزيز، الناقد أسامة عبدالفتاح، الناقد رامي متولي، المستشار ماضي توفيق الدقن، المخرج هاني لاشين.

بدأت فعاليات اليوم الأول بالسلام الجمهوري ومن ثم عرض أغنية "تسلمي يا مصر إنني الفدا"، مع عرض لمقتطفات من أهم الأفلام الحربية بمناسبة تزامن اليوم مع ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

عقب عرض الأغنية كلمة من رئيس المهرجان مدير التصوير

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رحَّب فيها بالحضور ولجنة التحكيم وأوضح كيفية اختيار الأفلام المشاركة وهي عن طريق استفتاء النقاد لأفضل ٨ أفلام عرضت عام ٢٠١٩.

يذكر أن الدورة السادسة والأربعين من مهرجان الفيلم تستضيف ٨ أفلام وهم الضيف، نادي الرجال السري، لما بنتولد، الممر، الفيل الأزرق ٢، الكنز ٢، ولاد رزق ٢ وخيال مآتة.