أبناء صباح الجزائري يحتفلون بعيد ميلادها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل أبناء الممثلة السورية ​صباح الجزائري​ بعيد ميلادها على طريقتهم الخاصة، فنشر إبنها كرم التقي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بوالدته وعلّق عليها بالقول:"أنتِ ملهمتي ما حييّت". لترد عليه بتعليق قالت فيه: "وأنت روح الروح يا أمي".

وبدورها نشرت إبنتها رشا التقي عبر صفحتها الخاصة صورة تجمعها بوالدتها وعلّقت بالقول:"بحبك ماما إلى ما لا نهاية. كل عام وإنتِ بخير يا كل الخير".

وتوجهت الجزائري بالشكر لكل من يعايدها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة لها وعلّقت بالقول:"شكر كبير لكل شخص تذكر عيد ميلادي وعايدني..

فرحتوني ومحبتكن هي نعمة من عند الله، العمر هو مجرد رقم..المهم القلب بعدو شباب.. عيشوا حياتكن متل ما بتتمنوا وما تضيعوا ولا ثانية منها لأنو يلي بيروح ما عاد يرجع..ازرعوا المحبة وين ما كنتوا لترجعلكن أضعاف وكونوا مناح بحق حالكن وحق غيركن دائماً".

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