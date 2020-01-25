زلزال يضرب جزيرة إنتقل للعيش فيها الأمير هاري وميغان ماركل

ميرنا وليد - بيروت - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة فانكوفر الكندية، والتي كان صل إليها الأمير هاري مع زوجته ​ميغان ماركل​، هذا الأسبوع بعد انتهاء الاجتماع الملكي الطارئ لمناقشة مستقبله وميغان، وذلك بعد إعلان الزوجين أنهما سيتوقفان عن ممارسة واجباتهما الملكية، ما يعني أنهما سيتوقفان عن استخدام ألقاب صاحب السمو الملكي وسيسددان 3.14 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على منزل كوتيج فروغمور. كما أعلنا اقتسام وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال، الذي وقع قبالة الساحل الغربي للجزيرة الليلة الماضية.

من جانبه طمأن المركز القومي الأمريكي للتحذير من تسونامي، من عدم احتمال أن تضرب الجزيرة موجة تسونامي، في أعقاب الزلزال الذي شعر به سكان جزيرة فانكوفر ومدينة مترو فانكوفر.

وكان شوهد هاري وميغان في الجزيرة المذكورة، وهما يتنزهان في الغابة. وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنهما يعيشان في منزل كبير يطل على خليج مدينة سانيتش خارج مدينة فيكتوريا في الطرف الجنوبي للجزيرة.