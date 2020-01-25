ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة التونسية ​هند صبري​ عن أن زوجها لا يتابع أعمالها الفنية، وقالت:"زوجي لا يشاهد أعمالي الفنية، وغير مهتم بها، ولكني أحيانا أحتاج لرأيه، فأطلب منه مشاهدة أعمال بعينها مثل (الفيل الأزرق) و(أسماء) وشاهد حلقات من (حلاوة الدنيا) و(عايزة أتجوز)، كما شاهد لقطات من فيلم (الجزيرة) وأعجبه كثيرا".

وتابعت خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "ON Set":" هو لديه رأي في فكرة متابعة أعمالي، هو يخبرني أنه يحبني أنا هند التي تعرف عليها وتزوجها، وليس عملي، وهو أيضا لا يخبرني الكثير عن عمله ولا يجلبه معه إلى بيتنا".

وأضافت: "لن تشاهدوه معي في أي عرض خاص لأي فيلم، أنا شخصيا لا أذهب".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوج هند صبري لا يشاهد أعمالها ولا يهتم بها وهذا تعليقها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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