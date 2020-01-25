تفاصيل جديدة عن إنفصال ريهانا وحسن جميل

ميرنا وليد - بيروت - تفاصيل جديدة تتكشف عن إنفصال المغنية العالمية ​ريهانا​ وحبيبها الميلياردير السعودي ​حسن جميل​، إذ أكدت مجلة "بيبول" الأمريكية أن سبب الإنفصال هو انتهاء فترة الانجذاب السريع بينهما، والذي وصفته بأنه "انجذاب الأضداد".

وبحسب مصدر مقرب، فقد يرجع الانفصال إلى أنماط حياتهما غير المتوافقة.

وقال مطلعون: "كانت حياة كل واحد منهما مختلفة للغاية عن الأخرى وكان من الصعب الحفاظ على العلاقة، حياة ريهانا ليست سهلة، فهي صاحبة مشروع رائد في الشهرة والأضواء، لذا دائما ما تأتي بثمن مقابل حب حياتها، وقد يكون هذا ما جعلها وصديقها السابق الجميل في مرمى الاستهداف".

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