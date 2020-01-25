محمد الشرنوبي يخسر دعوته القضائية ضد سارة الطباخ

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كان الفنان المصري محمد الشرنوبي قد اقام دعوى قضائية بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة "ايرث برودكشن" المملوكة لسارة الطباخ، قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار اشرف امام في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 16 يناير الجاري شطب الدعوى.
وسيترتب قانونًا على رفض دعوى محمد الشرنوبي أنه أصبح مطالبًا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي أو تسوية الأمور مع سارة الطباخ بالحصول على موافقة منها لفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر قيمته بـ600 ألف دولار.
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