مصوّر يقاضي كيم كارداشيان لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بسبب استخدامها غير المصرّح به لصورة لها مع زوجها نجم الراب كاني ويست، وهي لحظة للزوجين خلال رحلة لهما في إفريقيا عام 2018، أقام المصور الأمريكي ​سعيد بولدن​ دعوى قضائية ضد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية ​كيم كارداشيان​ في محكمة بروكلين الفدرالية، مدعياً أنها لم تطلب إذنا لاستخدام الصورة.

وكشف تقرير نشره موقع "TMZ" المعني بأخبار المشاهير عن رغبة المصور في تحويل جميع الأرباح التي تم الحصول عليها من المنشور، بالإضافة إلى التعويض الذي ستحكم به المحكمة.

وإلى الآن، لم يصدر أي تعليق من فريق العلاقات العامة أو الممثل القانوني لنجمة الواقع حول هذا الموضوع، على الرغم من مثولها أمام محكمة نيويورك لمتابعة القضية

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