تراند اليوم : نهاية دور العرض السينمائي : التيلفون واليوتيوب يكسب

حذر الناقد والمحلل السينمائي د.عماد نويري من تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في صناعة الأفلام، وكذلك عرضها، حيث سيصبح الهاتف المحمول وسيلة للعرض بما يهدد استمرار دور العرض السينمائي التقليدية، متوقعاً أن تتراجع أهمية دور العرض كثيراً في السنوات الخمس المقبلة، كما سيتيح الهاتف المحمول فرصة إنتاج أفلام لكل من يرغب في ذلك. كما توقع أيضاً أن يصبح دور الرقابة على الأعمال الفنية من أحافير الماضي خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أن السينما تعتمد على ثلاثة عناصر، الأول هو الصناعة ويختص بتوافر أماكن التصوير والاستديوهات، والثاني يتمثل في الفن ويقصد به المحتوى الذي يتم تقديمه في العمل، أما العنصر الثالث فيتمثل في التجارة، أي التوزيع والتسويق للفيلم، ولابد أن تكون هناك سياسة عامة تنظم تسويق الأفلام الخليجية داخل المنطقة وخارجها، لافتاً إلى أن الساحة خلال العشرين سنة الأخيرة شهدت تطورات كثيرة وأصبحت هناك طموحات وأفكار كبيرة لدى صناع الأفلام في الخليج، كما تراجعت مشكلات مثل التسويق بعد أن أصبحت تطبيقات كاليوتيوب وسيلة سهلة لعرض الإنتاج الفني، وكذلك مشكلة اللهجة الخليجية التي لم تعد عائقاً رئيساً أمام تسويق الأعمال الخليجية مثل الماضي.