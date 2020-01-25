اعترافات جريئة لأصالة: احببت طارق العريان من طرف واحد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قديمة تتحدث فيها الفنانة أصالة عن علاقتها بطليقها طارق العريان، كاشفة تفاصيل صادمة من علاقتهما التي بدأت حبا من طرف واحد، من قبل اصالة التي طلبت من العريان ان يجربها، وفي حال لم تعجبه ان يعيدها الى بيت اهلها.



وجاء على لسان أصالة في احد الفيديوهات "أحببت زوجي من طرف واحد ثم قلت له جربني" وتابعت "أحب هدوءه وتوازنه ودفأه".

وفي مقطع آخر من إحدى حفلاتها، ردت مستغربة على الجمهور التي قال عنها قوية، إنطلاقا من الخيانة التي تعرضت لها من طارق العريان "إنا قوية! استغرب كيف ان الناس يقولون عني دائماً أنني قوية، اقسم بالله أنني سيدة ضعيفة بل ضعيفة جداً . أنا قوية قولوا لا. إذا كنت قوية وحصل ما حصل معي ".

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يذكر ان علاقة اصالة وطارق العريان أثارت الكثير من الجدل، خصوصا انهما تزوجا فور انتهاء عدة اصالة بعد طلاقها من زوجها الاول ايمن الذهبي.

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