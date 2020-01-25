الحل في 600 ألف دولار.. محكمة مصرية تشطب دعوى الشرنوبي ضد سارة الطباخ

في تطور مفاجئ، قررت محكمة مصرية شطب دعوى المطرب المصري محمد الشرنوبي رقم 687 لسنة 11 ق ضد منتجة أعماله سارة الطباخ، والتي يتم نظرها منذ شهور، بهدف التخلص من الالتزامات الخاصة به في عقد موقع بينهما.



وبمقتضى الحكم أصبح "الشرنوبي" مطالبا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 600 ألف دولار، أو موافقة سارة الطباخ على فسخ التعاقد.

وكان الشرنوبي أقام الدعوى بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بناء على شكوى من سارة الطباخ، حيث رأت النقابة أنه لم ينفذ بنود التعاقد بينهما.

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وتعاون الشرنوبي مع سارة الطباخ كمنتجة مرة واحدة فقط، إذ قامت بإنتاج ألبومه الوحيد "زي الفصول الأربعة"، وبعد ذلك تم الإعلان عن خطبتهما، لكن حدث خلاف بينها، وتم فسخ الخطبة.

والشهر الماضي احتفل الشرنوبي الماضي بخطبته على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما، بينما ظلت الدعوى القضائية بينه وبين الطباخ معلقة، حتى تم الحكم فيها من المحكمة الاقتصادية بالشطب.





