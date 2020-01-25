شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جولة إريانا جراند The Sweetener World Tour تجاوزت 146 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إريانا جراند أن تكتسب خبرة كبير فى عام 2017 من جولتها الغنائية " Dangerous Woman Tour " والتى استمرت تسعة أشهر، وحققت 71.1 مليون دولار من 75 حفلا غنائيا.

وبعد عامين على خلفية تصدر ألبومين لإريانا جراند الرسوم البيانية، وسلسلة من الأغانى السينجل، وعدد كبير من الجوائز والإشادة من قبل النقاد، حققت جراند مضاعف بجولتها الغنائية The Sweetener World Tour عن جولة 2017، فحسب موقع " بيلبورد " أن بعد اختتام الجولة الغنائية حصدت 146.4 مليون دولار و1.3 مليون تذكرة تم بيعتها وفقا لـ " Billboard Boxscore " حيث احيت جراند 97 حفلا.



اريانا جراند اريانا جراند

يذكر أن النجمة الشابة إريانا جراند بدأت حياتها المهنية عام 2008، وبفضل موهبتها الفريدة تحولت لواحدة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم، لم يعرف الكثير من محبى إريانا جراند أن فى العاشرة من عمرها شاركت فى "مؤسسة جنوب فلوريدا للأطفال "، وتقوم هذه المؤسسة بمساعدة مجموعة من الشباب الذين يهتمون بالغناء كما شاركت بسلسلة طويلة من الأعمال الخيرية، وتقوم أيضاً بجمع الأموال الخيرية، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها إريانا " thank u, next " و"side to side " و"break up with your girlfriend, i'm bored " و"rings 7" و" break free" و"the way"، وغيرها.

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اريانا جراند اريانا جراند

اريانا جراند