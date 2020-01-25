وزير لبناني يصل إلى المجلس بـ”تاكسي”.. وراغب علامة يعلّق

متابعة بتجــــــــــرد: كشف السوبر ستار راغب علامة خبر وصول وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية إلى المجلس بسيارة “تاكسي”، فكيف علّق على الموقف الإستثنائي؟ في التفاصيل، غرّد الفنان راغب علامة بالقول “الوزير الجديد رمزي مشرفية دخل الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة”. وتابع علامة “كلّ الإحترام لك السيد الوزير لأن الشعب كره المواكب التي تقفل الشوارع في وجهه وتمشي بعكس القانون وتهينه في الشوارع وكل مصاريفها من حساب الخزينة التي يغذيها المواطن”. وختم راغب علامة “أتمنى على وزراء الحكومة الجديدة أن يكونوا بهذا التواضع”.

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