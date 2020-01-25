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مفاوضات مع إنجى المقدم للمشاركة فى بطولة "لعبة النسيان" أمام دينا الشربينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الجهة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، فى مفاوضات جادة مع النجمة إنجى المقدم، للمشاركة فى بطولة المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تـأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، ولم تحسم انجى الممقدم قرارها حتى الأن، علماً بأن الشركة المنتجة أرسلت لها "السيناريو" للطلاع عليه وقراءته.

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 وبسؤال انجى الممقدم قالت لـ"الخليج 365" أنها لم تحسم قرارها حتى الأن، مشيرة إلى أن المخرج هانى خليفة أرسل لها النسخة النهائية من السيناريو الذى صاغه المؤلف تامر حبيب، هى الأن فى مرحلة القراءة، لافتة إلى أنها لم توقع رسيماً حتى الآن .

وتعاونت انجى المقدم مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراحج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

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وقدمت انجى المقدم أخر أعمالها مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بمشاركة إياد نصار، ومى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، وسارة عادل، وعزو عادل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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كما تنتظر انجى المقدم عرض فيلم "صاحب المقام" بطولة الفنانة يسار وآسر ياسين، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، محمود عبد المغنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت مسلسل "زى الشمس" وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، وريهام عبد الغفور، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكرى وسامح عبد العزيز.

 

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