شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" و"الممر" فى افتتاح جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم، بتسليم شهادات تقدير لعدد من مخرجى ومنتجى الأفلام التى تم اختيارها كأفضل أفلام لعام ٢٠١٩ فى الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين واعضاء الجمعية، وهم فيلمى "الفيل الازرق ٢" و"ولاد رزق ٢" لشركة سينرجى، فيلم "الممر"، فيلم "نادى الرجال السري" فيلم "الضيف"، فيلم "الكنز ٢"، فيلم "خيال مآتة"، فيلم "لما بنتولد".

واحتفلت إدارة مهرجان جمعية الفيلم فى حفل افتتاح الدورة 46 والمقام بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية، بعيد الشرطة بعرض نشيد اسلمى يا مصر، وذلك لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات للحفاظ على أمن مصر ومواجهة الجماعات الارهابية، وذلك بحضور مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المهرج هانى لاشين، الناقد كمال رمزى، المخرج محمد ابو سيف، المخرج أشرف فايق، وتحمل اسم الدورة الفنانة سميحة ايوب ضيف شرف المهرجان، والمهداه لروح الناقد يوسف شريف رزق الله.

ووجه محمود عبد السميع خلال حفل الافتتاح، الشكر لاعضاء لجنة التحكيم لمساهمتهم فى مشاهدة الافلام واختيار الفائزين، ونحن اضفنا للمهرجان هذا العام تكريم رموز من السينما المصرية من بينهم، الفنان توفيق الدقن، والذى سيتم تكريمه فى الختام، وبنعتذر عن عدم حضور سميحة ايوب لانشغالها فى تصوير مسلسل فى لبنان.

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واشاد عمرو عبد العزيز، بمهرجان جمعية الفيلم معربا عن سعادته بتواجده، مؤكدا، أى جايزة من جمعية الفيلم ليها قيمة عن اى مهرجان تاني.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة ٤٦ من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة واستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.

ويتم عرض الأفلام فى سينما مركز الابداع الفنى بدار الأوبرا، وهى "الضيف" للمخرج هادى الباجورى وهو الفيلم الذى يعرض عقب انتهاء فعاليات الافتتاح، وفيلم "نادى الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوى يعرض يوم الأحد، وفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة يعرض يوم الاثنين، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد يعرض يوم الثلاثاء، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة يعرض يوم الاربعاء، وفيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان يعرض يوم الخميس، وفيلم "خيال مأتة" للمخرج خالد مرعى يعرض يوم الجمعة، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.