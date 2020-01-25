شكرا لقرائتكم خبر عن متحرش على تيندر.. محمد ممدوح يشارك في تحدي DollyPartonChallenge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد ممدوح، فى تحدى DollyPartonChallenge، المنتشر منذ ايام عبر منصات السوشيال ميديا، وهو عبارة عن أربعة صور مختلفة لأربعة تطبيقات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعى وكل تطبيق يمتلك طباع خاصة.

وقرر ممدوح المشاركة فى التحدى ونشر الصور عبر حسابه بانستجرام، وجاءت صورة تطبيق تندر على غرار مشهده الشهير "المتحرش"، بينما جاءت صورة تطبيق انستجرام بصحبة الفنان احمد فهمى فى حمام سباحة، وجاءت صورة فيس بوك وهو يرتدى بدلة، بينما صورة لينكيد أن وهو يرتدى قميص كلاسيك أسود اللون.

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وسرعان ما حظيت الصور التي نشرها ممدوح عبر حسابه، على تفاعل كبير من قبل متابعيه وأصدقائه الذين حرصوا على السخرية من التحدي في التعليق، ووصل عدد المشاركات على البوست أكثر من 30 ألف أعجاب والاف التعليقات خلال دقائق من نشره.

ويشارك الفنان محمد ممدوح "تايسون"، كضيف شرف في فيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي، الذي انتهى من تصويرة في الخارج، ويخضع حالياً لمرحلة المونتاج والمكساج، تمهيداً لطرحه في عيد الفطر المبارك المقبل.

يذكر ان آخر أفلام محمد ممدوح "ولاد رزق 3" الذى حقق ايرادات تخطت 101 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.