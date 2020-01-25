شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن وفاة والد المطرب إيهاب توفيق أمراً عادياً يمر مرور الكرام على جمهور النجم الكبير، وذلك بعدما توفى إثر حادث مؤلم متأثراً بألسنة اللهب التى انبعثت من كل زاوية بفيلا النجم إيهاب توفيق بمدينة نصر أثناء وجوده وحيداً.

وبالتالى تسببت الحادثة فى حالة كبيرة من الحزن والألم على الوسط الفنى ورواد مواقع السوشيال ميديا، الذين تأثروا كثيرا بالحادث، وبالتأكيد كان أكثر المتأثرين النجم ايهاب توفيق مثلما ظهرت علامات الحزن والصدمة أثناء استقباله العزاء فى والده، وبعد مرور أيام عن العزاء وهذا الحادث الأليم، ظهر النجم ايهاب توفيق للمرة الأولى أثناء إحيائه إحدى الحفلات.

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على جانب آخر كشف الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق فى وقت سابق، لـ"الخليج 365"، أن "الدفاية" كانت هى سبب اندلاع الحريق فى فيلا عمه، وذلك بعدما أوضح أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة، وهو الأمر الذى يبدو أنه تسبب فى حالة الحريق التى اندلعت بعدما وصلت النيران إلى الكنب بغرفة المعيشة ثم وصلت إلى باقى الفيلا.

وكان النجم إيهاب توفيق قد استقبل العزاء فى والده الراحل داخل مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وسط حضور غفير من نجوم الفن والرياضة والسياسة الذين حرصوا على مواساة ايهاب فى لحظات الحزن الذى يمر بها على فراق والده الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى فى حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها حيث أصيب باختناق تسبب فى وفاته.

ومن أبرز النجوم الذين قدموا واجب العزاء حسين الجسمى الذى كان أول الحضور وشارك فى تلقى العزاء إلى جانب ايهاب توفيق، وليلى علوى، مصطفى شعبان، مصطفى قمر، حمادة هلال، رامى صبرى، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، ايمى سمير غانم، شيرى عادل، خالد عجاج، مصطفى شوقى، مجد القاسم، محمد محيى، المطرب هشام عباس، المطرب الشعبى طارق الشيخ، لطيفة، المطرب أحمد جمال، حسام حسنى، نصر محروس وشقيقه هانى محروس، المطربة شذى، حجازى متقال، طارق عبد الحليم.