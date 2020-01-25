شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محيى إسماعيل يجدد تريند "ها ايه تانى" بظهور جديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الفنان محيى إسماعيل على تريند مختلف مواقع السوشيال ميديا، لفترة طويلة منذ أشهر قليلة، بعد ظهوره فى الكثير من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية بشكل ساخر، وشهرته بأفيه "ها ايه تانى" الذى استخدم فى الكثير من صور الكوميك ومازال أيقونة فى عالم الصور الساخرة حتى الآن.

وحرص الفنان محيى إسماعيل، على تجديد التريند الخاص به، فى ظهور جديد له نشرته الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها منذ قليل، ويظهر فيه وهو يوجه رسالته للجمهور قائلًا: "هفرفشكوا، ها ايه تانى، ها ايه تانى".

وتحرص دائمًا الإعلامية بوسى شلبى، على نشر أخر أخبار الفنان محيى إسماعيل، ومشاركة جمهورها باخر تطوراته، واحتفلت فى نوفمبر الماضى بعيد ميلاده، وذلك أثناء حوار أجرته معه فى منزله، ونشرته عير حسابها، وظهر فيه محيى وهو يقوم بغناء أغنية كوميدية.

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وظهر محيى إسماعيل خلال الفيديو كاشفًا عن سر وضع "خيارة" على تورتة عيد الميلاد، والتى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا إنه من الممكن استبدال شمعة عيد الميلاد بـ خياره، لأن الشمعة مش قواعد".





ويذكر أن الفنان محيى إسماعيل ولد فى 8 نوفمبر من عام 1946، وكانت له العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الكثيرة، وبدأ فى الظهور من جديد على الساحة الفنية منذ مشاركته كـ عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية فى الدورة الـ 35، بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط.