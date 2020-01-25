شكرا لقرائتكم خبر عن "الضيف" يفتتح مهرجان جمعية الفيلم بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مساء اليوم السبت فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية والذى سيقام فى مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من السيمائيين والنقاد وأعضاء جمعية الفيلم والإعلاميين، حيث يفتتح المهرجان بكلمة من رئيس المهرجان مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع، والذى سيعلن عن بدء فعاليات هذه الدورة والمهداة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما سيتم الإعلان عن ضيف شرف المهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب.

كما يشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس النقابات العربية، وسيتم بعدها تسليم صناع الأفلام الثمانية والتى ستتنافس على جوائز المهرجان على شهادات بإنها الأفضل فى عام 2019 من خلال الاستفتاء الذى اقامته إدارة المهرجان بين أعضاء الجمعية والنقاد والمتخصصين، وبعدها سيتم الإعلان عن لجنة التحكيم والتى يرأسها الناقد الكبير كمال رمزى وعضوية كل من المخرج هانى لاشين والمخرج محمد ابوسيف ومهندس الديكور فوزى العوامرى ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر واستاذ المونتاج د. رحمة منتصر والناقدة ماجدة موريس والناقد اسامة عبدالفتاح ومحمد الروبي.

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وبعدها سيتم الإعلان عن فيلم الافتتاح وهو فيلم الضيف للمخرج هادى الباجورى ليقام بعد العرض ندوة يديرها الناقد رامى المتولى، وبحضور عدد من صناع الفيلم.

وتقام العروض يوميا بمركز الابداع الفنى بدار الاوبرا، حيث يعرض يوم الاحد فيلم "نادى الرجال السري" ويدير ندوته الناقد احمد سعد الدين، ويوم الاثنين فيلم "الممر" ويدير ندوته الناقد خالد محمود، والثلاثاء يعرض الجزء الثانى من فيلم "الفيل الازرق" ويديرها عزت البنا، ويوم الاربعاء يعرض الجزء الثانى من فيلم "الكنز" ويدير الندوة الناقد محمد سيد عبدالرحيم، ويوم الخميس يعرض الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" ويدير ندوته الناقد سيد محمود، بينما يدير ندوة فيلم"خيال مآتة" والذى يعرض يوم الجمعة الناقد محمد عبدالرحمن،ويختتم المهرجان عروضه يوم السبت بفيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت ويدير ندوته الناقد محمد نبيل.

ويقام حفل الختام فى الثامن من فبراير القادم بسينما محمد فريد بوسط البلد حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم عدد من رواد السينما المصرية وهم على الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست ابو السعود الابيارى والمخرج ممدوح شكرى كما سيتم تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمى والفنان لطفى لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.