افتتاح مهرجان جمعية الفيلم بحضور خالد عبد الجليل وعمر عبد العزيز وهاني لاشين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت، منذ قليل، فعاليات الدورة ٤٦ لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية والتي تحمل اسم سميحة أيوب ضيف شرف هذه الدورة برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، وذلك بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "نحو سينما مصرية.. مصرية"، وبحضور، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المهرج هاني لاشين، الناقد كمال رمزي، المخرج محمد ابو سيف، المخرج أشرف فايق.
الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.، كما أنه تولي رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.
ويتم عرض الأفلام في سينما مركز الابداع الفني بدار الأوبرا، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري وهو الفيلم الذى يعرض عقب انتهاء فعاليات الافتتاح، وفيلم "نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي يعرض يوم الأحد، وفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة يعرض يوم الاثنين، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد يعرض يوم الثلاثاء، و "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة يعرض يوم الاربعاء، وفيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان يعرض يوم الخميس، وفيلم "خيال مأتة" للمخرج خالد مرعي يعرض يوم الجمعة، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.
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