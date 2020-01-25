شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "ختم النمر" تعود من اليونان اليوم.. وإشادات واسعة بالحلقات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود أسرة مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى إلى القاهرة مساء اليوم السبت، قادمة من اليونان، بعد تصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى استغرقت 6 أيام كاملة، جمعت كلا من أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش وميرهان حسين، ومن المقرر أن تستأنف أسرة المسلسل فى القاهرة يوم 27 يناير الجارى.

وفى سياق متصل سلم المؤلف محمد عبد المعطى 40 حلقة كاملة من المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة، كما حصد المسلسل على إشادات واسعة، بعد عرض الحلقات الأولى، لاسيما أن العمل حقق رواجاً كبيراً على السوشيال ميديا بسبب مشاهد علاقة إسلام جمال وزواجه من حبيبة شقيقة عمر النمر، حيث يعرض المسلسل على شاشة on e.

ختم النمر تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

Advertisements

ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويشارك حاليا أحمد صلاح حسنىي شارك فى بطولة مسلسل " الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.