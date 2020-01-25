شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف نجم مسرح المجاز بإمارة الشارقة.. للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام الثانى وعلى التوالى توج مسرح المجاز فى إمارة الشارقة الفنان محمد عساف نجما للمسارح العربية بعد أن أحيا حفلاً غنائياً مميزاً، أمس الجمعة، على مسرح المجاز ضمن أمسيات مهرجان "هلا بالمجاز" فى إمارة الشارقة .

كما قدم عساف خلال الحفل أغنية "على الكوفية" وأغنية "مكانك خالى" بالإضافة إلى "الدحية" و"الأسامى هى هى" وأغنية سلطان الطرب جورج وسوف "يا بياعين الهوى " ليختتم حفله بأغنية "الله يا دار زايد " .

كما شهد مسرح المجاز ديو بين عساف وعمر عبد اللات لأغنية يا جبل ما يهزك ريح والتى ادخل عليها كلام جديد لتقديمه لأول مرة على مسرح المجاز جاء فيه "من الله بس احنا نخاف وربينا على الخبز الحاف ولعيون محمد عساف يا جبل ما يهزك ريح.

يذكر أن محمد عساف شارك فى مهرجان المجاز فى عام 2014 قدم خلال مشاركته "ملحمة عناقيد الضياء" بجانب حسين الجسمى ولطفى بشناق ومحمد الحجار ، فيما كانت المشاركة الثانية فى العام الماضى إلى جانب الفنان راغب علامة وفى عام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبد اللات.

ويترقب جمهور محمد عساف إصداره أغنية باللهجة العراقية بعنوان "شو هالحلاوة" والتى تعتبر الثالثة التى يسجلها عساف باللهجة العراقية بعد أن حققت أغنيتى مكانك خالى وبصراحة نجاحا كبيرا.

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