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شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء ينتصر لـ سارة الطباخ فى خلافها مع محمد الشرنوبى.. بالمستندات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف إمام فى جلستها العلنية التى انعقدت بتاريخ 16 يناير الجارى شطب دعوى المطرب محمد الشرنوبى رقم 687 لسنة 11 ق ضد منتجة أعماله سارة الطباخ، والتى يتم نظرها منذ شهور، فى تطور جديد قد يغير الأزمة المشتعلة بين المطرب محمد الشرنوبى والمنتجة سارة الطباخ.
كان الشرنوبى قد أقام الدعوى بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصرى مع الشركة المملوكة لسارة الطباخ لكن المحكمة شطبت الدعوى وهو ما يعنى أن الشرنوبى أصبح مطالبا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائى أو الحصول على موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائى المقدر بقيمة 600 ألف دولار، ومن المتوقع أن يشهد صراع الثنائى سخونة خلال الفترة القادمة خاصة أن موقف سارة يزداد قوة بشطب المحكمة الرفض.
ويعرض للشرنوبى حاليا فيلم بنات ثانوى ويشاركه البطولة جميلة عوض، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.
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