شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من صلاح عبد الله لمهنئيه بعيد ميلاده: "أقسم بالله بحبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكبير صلاح عبد الله، على كتابة رسالة لمتابعيه وأصدقائه، رداً على التهنئات التي استقبلها بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً " في ذكرى يوم مولدي لكل الأصدقاء والمتابعين على كل مواقع التواصل❤️أقسم بالله مش ملاحق على حُبكم، أقسم بالله بحبكم، أما اللي حاولوا يحرموني من حبكم، بجد بجد طُز فيهم".

واستقبل الفنان الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده من قبل عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنان أحمد السعدني والفنان سيلمان عيد وأوس أوس.

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الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".