شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أغنية أحمد سعد الجديدة "مفيش حاجة صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مفيش حاجة صعبة"، من من كلمات محمد المصرى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، وميكس وماستر محمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى حرص أحمد سعد أمس الجمعة لطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "يا بلادى"، ليحتفل بها مع جمهوره فى احتفالات عيد الشرطة، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس، وطرحها أحمد عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

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ونشر أحمد وعمرو سعد مؤخرا فيديو على تطبيق تيك توك، أثار إعجاب متابعى التطبيق وحقق مشاهدات كبيرة، وتحول أحمد سعد لعمرو سعد فى فيديو فكاهى ظهر فيه أحمد سعد وهو يقول: "أنا بجد زهقت.. أحمد سعد اتجوز.. أحمد سعد اتطلق.. خلاص أنا لازم اتغير"، وفجأة يتحول إلى "عمرو" أخوه، ويردد "عمرو" إيه القرف اللى جوايا دا.

ويتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر الغنائي عبد الله حسن، في أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "في ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وطرح سعد مؤخرًا أغنيته الجديدة "مامى كوسا"، مع الموزع الموسيقى حسن الشافعي، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهي من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

يذكر أن أحمد سعد شارك في الأيام الماضي تقديم أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطني العربي"، وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام، وشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقي.