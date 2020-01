شكرا لقرائتكم خبر عن Nobody But You تجمع جوين ستيفانى وبليك شيلتون على المسرح بحفل Grammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من حفل توزيع جوائز Grammy Awards لعام 2020، اجرت النجمة العالمية جوين ستيفانى مع النجم بليك شيلتون عدد من البروفات المسرح فى لوس أنجلوس، حيث ينتظر العالم ظهور النجمين والذين يربطهما قصة حب قوية منذ سنوات للظهور معا على المسرح بهذا الحفل الضخم.

ومن المقرر أن يقدم بليك شيلتون وجوين ستيفانى أغنية دويتو خلال الحفل وهى " Nobody But You "، وقد أكد بليك شيلتون أنها يجدها واحدة من أعظم الخبرات وهو تواجده لى المسرح مع ستيفانى ويقدما معا واحدة من أشهر أغنياتهما. وأضاف بليك البالغ من العمر ( 43 عاما ) : " أن أسهل شيء فى العالم قمت به هو تقديم أى أغنية مع جوين ستيفانى، فبمجرد أن أنظر فى عينيها يعرف كل منا ما يفكر فيه الطرف الأخر ". Advertisements يذكر أنه من المقرر أن يشارك فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 والذى ستقدم فقراته النجمة العالمية إليشيا كيز ويذاع الحفل على الهواء مباشرة على قناة CBS عدد كبير من نجوم الغناء، ومن أبرزهم ديمى لوفاتو وإريانا جراند وبيلى إيلى وكاميلا كابيلو، وفريق jonas brothers، وليزو وجون ليجاند وروزاليا وبليك شيلتون وجوين ستيفانى وتانيا تاكر وبراندى كارليل.







