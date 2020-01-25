صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره: "مش ملاحق على حبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة شكر لجمهوره وأصدقائه، الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده، الموافق اليوم 25 يناير.

ونشر عبدالله صورة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "في ذكرى يوم مولدي لكل الأصدقاء والمتابعين على كل مواقع التواصل، أقسم بالله مش ملاحق على حُبكم، أقسم بالله بحبكم، أما اللي حاولوا يحرموني من حبكم، بجد طُز فيهم".

ويحتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65، اليوم، إذ إنه من مواليد عام 1955.

يُذكر أن صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجي. كما يشارك أيضًا في فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وبيومي فؤاد، وإخراج معتز التوني