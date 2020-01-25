مستند.. شطب دعوى الشرنوبي لفسخ تعاقده ضد سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت المنتجة سارة الطباخ عن شطب دعوى المطرب محمد الشرنوبي ضدها.

وكشفت الطباخ عن مستند يفيد بقرار المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف إمام في جلستها العلنية، التي انعقدت بتاريخ 16 يناير الجاري، شطب الدعوي رقم 687 لسنة 11 ق، دعوى المطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، التي يتم نظرها منذ شهور.

وأوضحت أن الشرنوبي كان قد أقام الدعوي بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة إيرث برودكشن، المملوكة لسارة الطباخ، لكن المحكمة شطبت الدعوي.

وتابعت: "ذلك يعني أن الشرنوبي أصبح مطالبا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي أو الحصول على موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 600 ألف دولار".

