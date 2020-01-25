أسما شريف منير تسرد تفاصيل رحلتها مع أول كتاب لها بعنوان "طلقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت أسما شريف منير، عن حفل توقيع كتابها الجديد "طلقني"، الصادر عن دار الوطن للنشر والتوزيع، يوم السبت 1 فبراير.

ونشرت أسما، فيديو عن الكتاب وهى تمثل خلاله عدد من المشاهد، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "وأنا صغيرة، كنت بحب أروح المكتبة جدا، كانت فسحة بالنسبالي، بعشق الكتب وبحب أقتنيها، ريحة الكتب وملمس الورق ليهم سحر بالنسبالي، لسه فاكرة رحلة المدرسة لمعرض الكتاب وسعادتي وأنا هناك ماكنتش اتخيل ابدًا إنّي هكون بشارك بكتاب في يوم من الأيام".

Advertisements

وتابعت: "طول عمري عندي حلم بعيد كدة، إني في يوم هكتب كتاب مش عارفه عن إيه ولا إمتى، بس كنت حاسّه إنّي في يوم هعمل كدة، بس كنت فاكرة إنه هيكون في يوم أبعد بكتير عن دلوقتي، لمّا رحت المعرض السنة اللي فاتت كنت بقول لـ"حجازي" يومًا ما كتابي هيبقى هنا وضحكت، مكنتش أعرف إنه قريب كدة.. بس"هشام" ساعدني أحقق حلمي أقرب ما كنت بتخيل".

واستكملت: "هشام رجب صديقي وأخويا اشتغلنا مع بعض قبل كده في البرنامج وبعد كدة كل واحد فينا اتسحل في شغلنا.. وفجأة لقيته بيكلمني بيقولي ها هتشتغلي على أول كتاب إمتي"من غير ما أقوله أصلاً إنّي نفسي أعمل كدة".. قلتله كمان كام سنة كدة إن شاء الله، قالي لأ.. يلا هو السنادي، قلتله وش كدة! .. قالي آه هو وش كده، أنا عارف إنك هتعملي حاجة حلوة وأنا هساعدك، وفعلاً اشتغلنا على الموضوع وساعدني لحد ما كلّمني وقالي إن الكتاب اتطبع.. رحلة خطيرة وكلها سهر وتطبيق، مفيش نوم وحاجة كدة فيها أدرينالين لدرجة إنّي أول ما خلّصت قلت أنا لازم اشتغل على المشروع اللي جاي من كتر ما هو احساس ممتع".

وأضافت: "دي أول تجربة ليا.. يا رب تعجبكم وتفيدكم وبجد هستنى رأيكم.. أنا عايزة أشكر دار النشر "دار الوطن" اللي ما تأخرتش عليا في أي حاجة وعلى شياكتهم في المعاملة والتعاون الغير عادي، ليا الشرف إن أول كتاب يكون معاهم وعايزة أشكر الفنان كريم آدم على تصميم الغلاف بجد إنت عبقري.. وعايزة أشكر "ليلى" أختي، "بلال" صديق عمري، "حنان إسماعيل" و"هلا" على وقفتهم جنبي ومساعدتهم ليّا في رحلة الكتاب لحد ما دخل المطبعة، وجوزي حبيبي وحياتي على وقفته جنبي وفرحته بيا.. بحبكم".