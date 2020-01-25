"منعوا الزيارة عنها".. تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

شهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، تدهورا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتشعر نادية لطفي بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.

كان مصدر مقرب من الفنانة قد أوضح، أمس، أنها دخلت للعناية المركزة مرة أخرى، بعد خروجها منها.

فيما قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أمس، إنها في العناية المركزة، لكنها حالتها مستقرة.