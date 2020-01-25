عبير صبري تنشر صورة من كواليس مسلسل الأخ الكبير: "سوزي وعمايلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة عبير صبري صورة من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت عبير في الصورة من داخل سيارة، وعلقت: "سيلفي والكاميرا خلفي، مين ده اللي طلع في الصورة، بصور الأخ الكبير، سوزي وعمايلها".
والمسلسل بدأ عرضه على قناة cbc، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.
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