أوس أوس مقبلا يد صلاح عبد الله: "يا اللي كلامك زي التفاح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان أوس أوس، صورة له وهو يقبل يد الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الـ65، الذي يوافق اليوم 25 يناير، عبر حسابه على "إنستجرام" .
وكتب أوس أوس، تعليقا على الصورة: "عم صلاح يا عم صلاح.. عيد سعيد وكله نجاح.. ياللى كلامك زي التفاح.. بيدخل قلبي من غير مفتاح.. كل سنة وأنت طيب يا عم الدنيا، ودايمًا معانا ومنورنا ومشرفنا وبنتعلم منك الفن وإلقاء الشعر".
يُذكر أن صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجي. كما يشارك أيضًا في فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وبيومي فؤاد، وإخراج معتز التوني.
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