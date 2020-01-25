فيديو| جميلة عوض ترقص على "ولا بنخاف" في كواليس "بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض جمهورها بمقطع فيديو من كواليس فيلم "بنات ثانوي"، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت جميلة في الفيديو، وهي تغني وترقص على أغنية "ولا بنخاف"، وعلقت: "من كواليس فيلم بنات ثانوي، هيوحشني لعب وضحك في اللوكيشن".

أغنية "ولا بنخاف" غناها الفنان أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث فيلم "بنات ثانوي" حول 5 فتيات في الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التي تدرس في مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى "سالي محمد" بقسم العلمي، ويشارك في بطولته جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهني، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.