بالفيديو: صحفي لبناني يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل مقتحم فيلا نانسي عجرم

كشف الصحفي اللبناني سعيد حريري، آخر تطورات قضية اتهام زوج الفنانة نانسي عجرم، بقتل الشاب السوري محمد حسن موسى، بعدما اتهموه باقتحام الفيلا، ومحاولة سرقتها.

وقال “حريري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، إن قاضي التحقيق، أمر بأن يكون لكل فريق محام واحد فقط، بعدما تعدد المحامون من الطرفين، أمام القاضي.

وأوضح “حريري”، أن التحقيقات توصلت إلى أن الشاب كان يتعقب الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، واتصل به أكثر من مرة، “اتصل برقم العيادة الأرضي المتوفر عبر الانترنت”، بهدف استقصاء المعلومات.

وأشار “حريري”، إلى أن التحقيقات كشفت أن الشاب لم يتواصل مع زوج نانسي عجرم مباشرة، وأن التحقيقات كشفت أنه زار محيط العيادة مرة واحدة عام 2019، زاعمًا أنه كان يراقب زوج نانسي عجرم ليجمع معلومات عنه، وأنه زار منطقة المنزل، شهر سبتمبر الماضي.